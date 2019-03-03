* запрещённая в России организация

Доха, 3 марта, 2019, 03:18 — ИА Регнум. В столице Катара после двухдневного переговора продолжились переговоры между представителями США и афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 3 марта передает Al Jazeera.

Делегации возглавляли спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад со стороны США и мулла Абдул Гани Барадар со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мулла Барадар — ближайший соратник основателя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Омара и действующий политический лидер группировки — не примет участие в переговорах в Дохе.

Читайте также: Афганистан: мулла Барадар выходит на сцену