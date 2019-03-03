Москва, 3 марта, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Февраль 2019 года в Москве оказался одним из самых темных за двадцатилетний период. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Метеообсерватории МГУ имени Михаила Ломоносова Михаил Локощенко, передает НСН.

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Он пояснил, что февраль был не солнечным, темноватым месяцем, хотя рекордно низкими значения не были. Солнце светило в течение месяца 43 часа при норме в 72 часа — это одно из самых низких значений за 20 лет.

Однако до рекорда февраля 1968 года, когда солнце не светило вовсе, в этом году далеко. Тогда в течение месяца диск светила был закрыт облаками, длительность солнечного сияния составила ноль часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики расссказали, что ранней весны в Московском регионе в этом году не будет. Заморозки будут сменять оттепели и наоборот, а снег сойдет в конце марта — начале апреля.

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