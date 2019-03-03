Вишнёвое, Украина, 3 марта, 2019, 03:11 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала избирателям индексацию и возвращение вкладов периода СССР. Об этом она заявила на встрече с общественностью в городе Вишневое Киевской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не подумайте плохого! Тимошенко Юлия!

Политик напомнила о том, что процесс выплат населению сбережений советского периода начался, когда она занимала пост главы правительства. Однако деньги получили не все, так как инициатива была свернута властью.

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В случае победы на выборах, заверила Тимошенко, вернуть гражданам все сбережения, накопленные в бывшем Советском Союзе, ей никто не помешает. Это произойдет в течение пяти лет. Кроме того, лидер «Батькивщины» пообещала ввести выплаты за первого и последующего детей в семье, а также увеличить пенсии через два-три месяца за счет проведения пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские избиратели будут выбирать нового президента 31 марта. В борьбу за высший государственный пост вступили 44 кандидата.

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