Прага, 3 марта, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Власти Чехии арестовали разыскиваемого несколькими странами сербского наёмного убийцу, известного под псевдонимом Каба Дер, 3 марта передает агентство Associated Press.

Цитата из х∕ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Вооружённый убийца

По информации сербской газеты Blic, подозреваемый был задержан в Праге. При нем находились поддельные документы, два пистолета, патроны, а также «инструменты для изменения внешности».

Арест был произведен в Праге вечером 1 марта. Власти не раскрывают настоящее имя арестованного. Сообщается, что это гражданин Сербии 1980 года рождения.

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