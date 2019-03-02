Санкт-Петербург, 3 марта, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Редкое погодное явление — зимняя гроза — наблюдается в Санкт-Петербурге. В один из первых дней весны в городе бушует метель.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика и Петербург

Кольцевая автомобильная дорога вокруг мегаполиса «усыпана авариями», в аэропорту «Пулково» наблюдаются проблемы с посадкой, сообщает издание «Фонтанка». На севере Петербурга слышались громовые раскаты и сверкали молнии.

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Петербурга распустились первоцветы.

При зимней грозе вместо ливня идет ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа.

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