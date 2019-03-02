Исламабад, 3 марта, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Военные Пакистана продолжат поиски британского и итальянского альпинистов, пропавших без вести во время восхождения на вершину К2 в Гималаях, 3 марта передает агентство Associated Press.

(сс) Kogo Вершина Чогори (К2)

По словам представителя общества альпинистов Пакистана Каррара Хайдри, военные прекратили поиски из-за непогоды, однако пообещали возобновить операцию в воскресенье 3 марта.

Итальянский альпинист Даниэль Нарди и британец Том Баллард перестали выходить на связь при прокладке нового маршрута по хребту Маммери на К2 25 февраля.

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