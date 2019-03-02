Париж, 3 марта, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Очередной, 16-й по счету, марш «желтых жилетов» закончился мирно — небольшие стычки с полицией в Париже и других городах Франции не привели к травмам участников и стражей порядка, 3 марта передает агентство Reuters.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты и полиция

Тем не менее, полицейские использовали слезоточивый газ в Бордо и в Тулузе, а также водометы для разгона наиболее радикально настроенных демонстрантов на Елисейских полях в Париже.

По информации властей, в субботней акции «желтых жилетов» на этот раз приняли участие 39,3 тыс. человек, из них около 4000 — в столице Франции. Неделей ранее число протестующих составляло 46,6 тыс. человек.

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