Вашингтон, 3 марта, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверяет, что КНДР ждёт «блестящее экономическое будущее» в случае отказа от ядерного оружия, 3 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Северную Корею ждет невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку. Но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие», — заявил Трамп на конференции в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля саммит с участием Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое закончился провалом — стороны так и не смогли прийти к соглашению о денуклеаризации.

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