Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 23:57 — ИА Регнум. Следственный комитет России и органы транспортной прокуратуры начали проверки по факту инцидента с пассажирским самолетом в петербургском аэропорту «Пулково». Там вечером 2 марта произошло выкатывание самолета Boeing 767 за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Людей сняли с борта, обошлось без пострадавших. По результатам проверки органы СКР могут возбудить уголовное дело.

Sztproc.ru Самолет из Ташкента, выкатившийся за пределы полосы в «Пулково»

Как сообщили в аэропорту корреспонденту ИА REGNUM, около 22:00 самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом HY 631 из Ташкента в Петербург, произвел плановую посадку в «Пулково», но при рулении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

«Службы аэропорта незамедлительно прибыли на место. Пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Пострадавших нет. Воздушное судно будет отбуксировано на место стоянки», — заявили в аэропорту.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту «Пулково». По данным прокуратуры, самолет выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы.

«На борту воздушного судна находился 241 пассажир, в настоящее время их высадка завершена, пострадавших нет», — подтвердили в надзорном ведомстве.

Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль.

Северо-Западное следственное управление СК России на транспорте проводит доследственную проверку по факту случившегося. В этом ведомстве добавили, что экипаж самолета составлял восемь человек.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, на петербургский регион вечером в субботу обрушился сильный снегопад. Однако аэропорт «Пулково» для полетов не закрывался.