Москва, 2 марта, 2019, 23:42 — ИА Регнум. На юге-востоке Москвы легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. Об этом сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД РФ по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 2 марта, в районе д. 115 по ул. Люблинская. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне транспортного средства.

«Столкнулись два легковых автомобиля, — сказал источник. — Один из которых от удара совершил наезд на автобусную остановку».

Причины ДТП пока не известны.

Читайте также: В Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса

А также: Школьный автобус попал в ДТП под Тулой