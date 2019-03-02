Москва, 2 марта, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» вничью сыграли с московским «Локомотивом» в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 2 марта на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

superchango Стадион «РЖД Арена»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Антон Миранчук (дубль). У гостей мячи забили Джано Ананидзе и Рамиль Шейдаев.

После восемнадцати матчей в чемпионате России «Локомотив» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Самарские «Крылья Советов», набравшие 18 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

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