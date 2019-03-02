Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Самолет Boeing 767 рейса HY 631 авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в сложных метеоусловиях в петербургском аэропорту «Пулково» вечером в субботу, 2 марта.

Andrew Dyubin Uzbekistan Airways Boeing 767

Это произошло около 22:15 мск.

По данным СМИ, на борту в момент посадки находился 241 пассажир. О пострадавших не сообщается. Самолет дожидается буксировки, из-за этого ВПП, где произошла нештатная посадка, временно закрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного снегопада в петербургском регионе резко осложнились условия полетов. Аэропорт «Пулково» не закрыт, однако некоторые самолеты кружат вблизи Петербурга, дожидаясь более благоприятных условий посадки. Решение о ней принимают капитаны воздушных судов.