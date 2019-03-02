Калуга, 2 марта, 2019, 23:02 — ИА Регнум. В Калужской области вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Перемышльского района, осужденной за покушение на убийство двух лиц и умышленное уничтожение чужого имущества. Об этом 2 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

radekkulupa Горящая спичка

По её словам, судебным следствием установлено, что 16 марта 2018 года 35-летняя женщина пришла вместе с тремя детьми в дом своего сожителя — отца ее третьего ребенка, где вместе с ним стала распивать спиртные напитки. В ходе попойки между мужчиной и женщина произошла ссора. Ранее осужденная, испытывая неприязнь к сожителю и его матери, которая проживала в том же доме, решила их убить.

«Преступница подожгла плед, лежащий на диване, — сказала Искрина Лепёхина. — Пламя охватило помещение дома, после чего она приказала детям покинуть дом. Понимая, что из дома имеется только один выход, осужденная заблокировала его».

Мужчине удалось разбить окно и покинуть горящий дом вместе с пожилой матерью. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар, в котором от огня было утрачено все имущество потерпевших, а сам дом стал непригодным для проживания.

В ходе судебного заседания женщина вину в совершении преступления признала частично, утверждая, что не имела намерения причинить смерть потерпевшим. Вместе с тем, собранные по делу доказательства свидетельствовали о наличии умысла на убийство, которое не было доведено до конца по независящим от преступницы обстоятельствам.

Суд первой инстанции признал подозреваемую виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Калужский областной суд оставил приговор без изменения.