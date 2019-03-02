Киев, 2 марта, 2019, 22:47 — ИА Регнум. 66-летний писатель и сценарист Василий Портяк скончался на Украине. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ).

Водник Василий Портяк

«2 марта ушел от нас киносценарист, писатель, член нашего Союза В.В.Портяк, — говорится в сообщении. — Наши искренние соболезнования семье покойного, друзьям и поклонникам».

Причина смерти Портяка, по сценариям которого удалось снять художественные фильмы «Белый пудель» и «Меланхолический вальс», не уточняется.

Дата и место прощания с писателем пока не известны.

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