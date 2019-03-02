Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Как и обещали синоптики и сотрудники МЧС, вечером 2 марта в петербургском регионе начался сильный снегопад, сопровождаемый порывистым ветром. Из-за этого затруднены условия для полетов в аэропорту «Пулково».

Pulkovoairport.ru «Пулково»

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по данным пресс-службы аэропорта, в целом погодные условия не повлияли на работу воздушной гавани, «Пулково» не закрыт. Экипажи самолетов самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

«Согласно данным сервиса Flightradar24, несколько самолетов кружат над Петербургом и не могут совершить посадку из-за метели <…> На запасной аэродром к этому часу ушел только один борт, принадлежащий авиакомпании «Икар», — отмечает телеканал.

Тем временем в «Пулково» аэродромные службы очищают взлетно-посадочные полосы от снега. А пассажирам советуют проверять статус рейса перед отправлением в аэропорт.

По данным онлайн-табло аэропорта, по состоянию на 22:00 задерживаются около двух десятков рейсов, однако пока прогнозируемое время задержек невелико.

По данным петербургского гидрометцентра, 3 марта в Петербурге вновь ожидается сильный снег, порывы ветра местами достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью −6… −8 градусов, днем −2…−4 градуса. На дорогах гололедица.