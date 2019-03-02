Афины , 2 марта, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Гражданину Российской Федерации Евгению Калинину, задержанному 28 февраля в аэропорту Афин, оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщается на странице посольства России в Греции в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Посольство РФ оказывает … гражданину РФ Е. Калинину всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

2 марта адвокат Яннис Рахиотис в интервью РИА Новости сообщил, что 28 февраля в аэропорту Афин задержали специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина, которого Украина обвиняет в нарушении «налогового законодательства».

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