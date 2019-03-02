Москва, 2 марта, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«В центре внимания (дипломатов) была ситуация вокруг Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава МИД России осудил угрозы Вашингтона в адрес законного руководства Венесуэлы, что является грубейшим нарушением международного права и неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.

Беседа двух дипломатов состоялась по инициативе американской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта Минфин США сообщил о введении персональных ограничительных мер в отношении ещё шести физических лиц в Венесуэле. В чёрный список попали ряд чиновников, в том числе командующий Нацгвардией Венесуэлы Ричард Лопес Варгас и начальник полиции венесуэльского штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.

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