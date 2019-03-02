Екатеринбург, 2 марта, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Жорес Алфёров имел уральские корни и был потрясающим собеседником. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил председатель Общественной палаты Свердловской области и глава регионального Союза журналистов Александр Левин.

Kremlin.ru Жорес Алферов

Общественник напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Жорес Алфёров оказался в свердловском городе Туринске. Также он вспомнил, как провёл с Жоресом Ивановичем программу «Прямой разговор», которая выходила на телеканале ОблТВ.

«Помню, запись закончилась и мы ещё какое-то время беседовали на разные темы — Жорес Иванович был потрясающим собеседником. Он рассказал мне, как они первые в мире создали ЭВМ, как родилась идея создания первых мобильных телефонов…», — написал Александр Левин.

Также он вспомнил один из вопросов, который задал великому учёному, физику и человеку — о том, какими будут технологии через десять-двадцать лет. И в ответ учёный сказал, что не может себе представить даже то, что будет через год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, академик РАН и лауреат Нобелевской премии мира по физике, выдающийся ученый Жорес Алферов умер в Санкт-Петербурге 2 марта. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Соболезнования его родственникам уже выразил президент Владимир Путин. Прощание с учёным пройдёт 5 марта. Похоронят его на Комаровском кладбище.

В Петербурге создана комиссия по организации похорон, которую возглавляет врио губернатора города Александр Беглов.