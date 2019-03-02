Кисловодск, Ставропольский край, 2 марта, 2019, 21:08 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, которого подозревали в неподчинении требованиям сотрудника полиции, получил 10 суток административного ареста. Такое решение принял Кисловодский городской суд (Ставропольский край). Об этом сообщила руководитель пресс-службы Ставропольского областного суда Елена Чурюда корреспонденту «Российской газеты».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Наказание (Александру Емельяненко) назначено по статье КоАП Российской Федерации «неповиновение сотруднику полиции», — уточнила Чурюда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, спровоцировавшего ДТП, задержали в городе Кисловодске 1 марта. Когда транспортное средство Емельяненко остановили, боец не хотел выходить. Позже спортсмен извинился в суде Кисловодска перед задержавшими его полицейскими.

Читайте также: Александр Емельяненко извинился перед задержавшими его полицейскими

А также: На Ставрополье полиция задержала Александра Емельяненко за пьяное вождение