Одесса, Украина, 2 марта, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Переданные Украине в сентябре прошлого года катера США пока не могут доплыть до пункта назначения. Об этом, как передает УНИАН, сообщил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент на брифинге в Одессе.

Kupecap USCGC Cushing

«Сейчас два корабля (находятся) в Балтиморе, — сказал Кент. — Это уже имущество Украины, но они еще не готовы пересечь океан».

Зампомощника госсекретаря США выразил уверенность, что в 2019 году в распоряжение Военно-морских сил (ВМС) Украины поступят военные катера класса Island.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island береговая охрана США передала Украине в сентябре 2018 г.

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