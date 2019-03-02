Мэр южноуральского Чебаркуля отправлен под домашний арест
Чебаркуль, Челябинская область, 2 марта, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Глава челябинского Чебаркуля Сергей Ковригин отправлен под домашний арест. Такое решение 2 марта принял городской суд.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Взятка
Чиновник был задержан 1 марта. Следствие подозревает, что ещё в 2016 году он получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей.
Пост главы города Сергей Ковригин занял в декабре 2015 года. Чиновник также является членом «Единой России». Впрочем, его членство может быть приостановлено. Вопрос рассмотрят 4 марта.