Чебаркуль, Челябинская область, 2 марта, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Глава челябинского Чебаркуля Сергей Ковригин отправлен под домашний арест. Такое решение 2 марта принял городской суд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Чиновник был задержан 1 марта. Следствие подозревает, что ещё в 2016 году он получил взятку в сумме более 50 тысяч рублей.

Пост главы города Сергей Ковригин занял в декабре 2015 года. Чиновник также является членом «Единой России». Впрочем, его членство может быть приостановлено. Вопрос рассмотрят 4 марта.