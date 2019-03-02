Грозный, 2 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» переиграл московский ЦСКА в матче восемнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 2 марта на «Ахмат Арене» в Грозном, завершилась со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

«Армейцы уступили в Грозном тульскому «Арсеналу» в первом матче весенней части чемпионата», — говорится в сообщении.

В составе «хозяев поля» голевыми действиями отметились Лука Джорджевич и Эванс Кангва.

После восемнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Тульский «Арсенал», набравший 23 балла, находится на девятой позиции.

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