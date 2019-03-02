Афины , 2 марта, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина, который находился в служебной командировке в Греции, задержали по запросу Украины. Об этом сообщил адвокат Яннис Рахиотис в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, гражданина РФ, которого Украина обвиняет в нарушении «налогового законодательства» во время работы в стране, задержали в аэропорту Афин 28 февраля.

Рахиотис добавил, что пока в Грецию «не доставят украинский запрос на экстрадицию», Калинин будет находится в местной тюрьме. Такое решение 1 марта принял прокурор во время слушаний по делу российского специалиста.

По словам адвоката, власти Украины преследуют Калинина из-за того, что он «поддерживал» экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как передавало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине произошел госпереворот. Действующий президент страны Янукович вынужден был бежать из страны.