Вашингтон, 2 марта, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Запуск нового космического корабля Crew Dragon приблизил США к возобновлению собственных пилотируемых полетов в космос. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на своей странице в соцсети Twitter.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

«Под руководством президента (президент США Дональд Трамп) мы снова лидируем в космосе, — написал вице-президент США. — Поздравляю NASA и SpaceX с сегодняшним успешным запуском космического корабля Crew Dragon».

Пенс выразил мнение, что «данный шаг» приближает США к тому, чтобы отправлять астронавтов в космос с территории страны и на ракетах американского производства.

Как передавало ИА REGNUM, запуск нового американского космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС) был осуществлен в штате Флорида 2 марта.

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