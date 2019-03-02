Красноярск, 2 марта, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Летняя Универсиада 2023 года может пройти в Екатеринбурге. Об этом в Красноярске заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Екатеринбург

«Вы, наверное, знаете, что мы уже выставили заявку на проведение летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбург», — сказал глава государства во время встречи с членами исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта (FISU), которая прошла перед открытием Универсиады.

Он также отметил, что если проведение мероприятия будет снова доверено России, то «мы будем стараться сделать так, чтобы оно было ярким и красивым».

Он также выразил надежду на то, что XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске пройдёт на самом высоком уровне. Владимир Путин подчеркнул, что это важно не только с позиции материального наследия, но главным образом — духовного. Президент добавил, что дух спорта, а также поддержки спорта и развития на его основе очень важен для каждого человека и особенно для молодёжи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXIX Универсиада уже торжественно открылась в Красноярске. Она продлится до 12 марта. Участие в церемонии открытия принял Владимир Путин.

Добавим, в 2013 году Россия впервые в современной истории приняла Летнюю Универсиаду, которая прошла в Казани. А во времена СССР аналогичное мероприятие принимала Москва, и было это в 1973 году.