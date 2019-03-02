Кабул, 2 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В Афганистане в результате атаки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу погибли 23 человека. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщили в минобороны Афганистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганский боевик

«В атаке на военную базу участвовало 20 боевиков, в том числе 8 террористов-смертников», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта в провинции Гильменд группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на базу вооруженных сил Афганистана.

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