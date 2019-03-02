Москва, 2 марта, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ. Об этом 2 марта сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Сотрудники экстренных служб, в том числе кинологи, выехали на территорию комплекса «Москва-сити» после получения информации от анонимного лица об угрозе взрыва в зданиях комплекса.

В настоящее время сотрудники экстренных служб обследуют здания на территории комплекса.

Ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о «минировании» административных и развлекательных объектов, а также объектов инфраструктуры и жилых домов в разных городах России.

Так, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в день поступает от 30 до 80 сообщений о ложных минированиях. Например, 1 марта в Санкт-Петербурге были эвакуированы более 15 школ.