Кисловодск, Ставропольский край, 2 марта, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко извинился в суде Кисловодска перед задержавшими его полицейскими. Об этом передает корреспондент ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.

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«Виноват, каюсь, извинился перед сотрудниками, которым нахамил, — сказал Емельяненко. — Пожали руки и разошлись. У них (сотрудников полиции) претензий нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в городе Кисловодске задержали Александра Емельяненко после того, как он ехал на автомобиле по тротуару и спровоцировал ДТП. Полиция преследовала автомобиль Емельяненко, когда транспортное средство остановили, боец не хотел выходить.

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