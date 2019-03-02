Пекин, 2 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. В Китае возмущены решением канадских властей продолжить рассмотрение дела финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Посольство КНР в Оттаве выразило по этому поводу публичное недовольство, сообщает 2 марта Синьхуа.

Emmanuel Huybrechts Юстиция

«Это не просто судебное дело, а политическое преследование китайской высокотехнологичной компании, — заявил официальный представитель китайского посольства. — Так называемые верховенство права и независимость суда, на которых настаивает Канада, не могут скрыть ошибки, сделанные канадской стороной в деле Мэн Ваньчжоу, и если бы Оттава на самом деле следовала бы вышеупомянутым принципам, то отклонила бы запрос США на экстрадицию и незамедлительно освободила Мэн Ваньчжоу», — заключил дипломат.

По словам представительства посольства КНР, итоговое решение по этому делу станет лакмусовой бумажкой того, способна ли Канада в действительности придерживаться принципа независимости судебной системы.

Позднее с решительным протестом против вынесенного в Канаде судебного решения в Пекине выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Напомним, что топ-менеджер китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, была арестована 1 декабря в аэропорту Ванкувера по запросу США. Официальная версия, выдвинутая американской стороной, — нарушение санкций в отношении Ирана; будто бы Huawei поставляла оборудование Тегерану в обход санкций через дочернюю фирму в Гонконге. В незападной части мира, в том числе в России, существует устойчивое мнение, что арест китайского топ-менеджера фактически является практикой захвата американцами заложников в торговой войне с КНР.

Мэн Ваньчжоу задержали на следующий день после встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе.