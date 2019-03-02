Тула, 2 марта, 2019, 19:10 — ИА Регнум. Двое детей пострадали при столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Тульской области. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ГИБДД МВД РФ.

Kurganobl.ru Школьный автобус

ДТП произошло в Тульской области на 39 километре автодороги Лопатково — Ефремов в 15:40 по местному времени. Автобус, принадлежащий средней образовательной школе имени Кудрявцева столкнулся с легковым автомобилем Toyota Sequoia, которым управлял водитель 1963 года рождения.

Автобус перевозил восьмерых учащихся школы, которых сопровождали двое взрослых. Все пассажиры автобуса ехали в город Ефремов из Тулы.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое детей, ехавших в автобусе. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства автопроисшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Читинской области, в результате которого погибли три человека.