Калуга, 2 марта, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, в ходе рабочей поездки в Людиновский район Калужской области губернатор Анатолий Артамонов встретился с председателем Совета директоров Группы Синара — Дмитрием Пумпянским.

Фото Юрия Храмутичева. Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов и Дмитрий Пумпянский подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и Группой Синара,

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава региона и руководитель Группы Синара посетили входящие в состав дивизионального холдинга «Синара-Транспортные Машины» Людиновский филиал Калужского завода «Ремпутьмаш» и Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ), где встретились с руководством и специалистами, побывали в производственных цехах, осмотрели выпускаемую продукцию.

На Людиновском тепловозостроительном заводе состоялось совещание по вопросу перспектив развития машиностроительных предприятий Группа Синара в Калужской области с учетом внутрирегиональной кооперации.

В 2019 году Людиновский тепловозостроительный завод в рамках контракта с «Газпромом» начнет производство локомотивов, работающих на газомоторном топливе. Такой подвижной состав, учитывая его потребительские качества, может быть востребован и промышленными предприятиями, и ОАО «РЖД». В планы Людиновского филиала Калужского завода «Ремпутьмаш» входит увеличение объемов производства освоенной в конце прошлого года продукции — модулей технического сопровождения и обслуживания (МТСО).

В рамках встречи Анатолий Артамонов и Дмитрий Пумпянский подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и Группой Синара, цель которого дальнейшее развитие производство железнодорожной техники.

Положительно оценивая событие, калужский губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил руководство Группы Синара за внимание и поддержку калужских машиностроительных предприятий.

«В настоящее время производство техники для железных дорог очень высокотехнологичное, — сказал Анатолий Артамонов. — Дальнейшая его модернизация напрямую связана с целями и задачами Стратегии развития Калужской области, где важное место отведено формированию экономики знаний, созданию условий для молодежи к получению хорошего технического образования. В этой связи мы всецело поддерживаем проекты Группы Синара в регионе и окажем им всестороннее содействие».

По словам Дмитрия Пумпянского, развитие внутрирегиональной кооперации предприятий отрасли — хорошая основа для создания в калужском регионе кластера железнодорожного машиностроения, эффективная работа которого станет дополнительным импульсом долгосрочного развития экономики региона.

«Учитывая наш опыт по реализации подобных проектов, с уверенностью можно сказать, что такая масштабная задача позволит совершить технологический рывок десяткам калужских предприятий, которые будут поставлять комплектующие для новых локомотивов и путевой техники, — подчеркнул председатель Совета директоров Группы Синара. — Инвестиционная программа предприятий машиностроительного дивизиона, расположенных в Калужской области, рассчитанная на 2019−2023 годы, составит около 3 млрд рублей. Группа Синара панирует провести модернизацию действующих площадок, а также создать новые производственные комплексы».

Напомним, Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности.