Красноярск, 2 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, находясь сегодня, 2 марта, в Красноярске, объявил XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой.

Admkrsk.ru Огонь универсиады

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, текст выступления Владимира Путина на открытии Универсиады приводит официальный сайт Кремля.

«Сегодня в Красноярск, на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришёл всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы. Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут своё мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твёрдый характер и уважение к сопернику», — сказал Владимир Путин.

Он поздравил всех присутствующих с началом соревнований, пожелал «удачи, убедительных, красивых, ярких побед».

«Объявляю XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду открытой!» — сказал глава государства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске со 2 по 12 марта пройдёт XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года. Будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.