Симферополь, 2 марта, 2019, 17:56 — ИА Регнум. На празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией пригласили министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

Gov.ua Павел Климкин

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта», — сказал Гемпель, напомнив, что МИД Украины в последнее время делает много провокационных заявлений насчет Крыма.

По его словам, глава внешнеполитического ведомства Украины, посетив Крым, сможет посмотреть на реальные настроения местных жителей и динамику развития полуострова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, который состоялся после госпереворота на Украине. Более 95% жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.

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