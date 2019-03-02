Чита, 2 марта, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения грузового и легкового автомобилей под Читой. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

По предварительной информации, ДТП произошло около 20:00 по местному времени в Читинском районе около села Александровка. Предположительно, водитель автомобиля «Жигули» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля «Жигули». На месте происшествия работают экипаж ДПС и следственно-оперативная группа ОМВД РФ по Читинскому району.

Устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Башкирии, в результате которого погибли три человека: двое мужчин и женщина.