Санкт-Петербург, 2 марта, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Академик Жорес Алферов внёс уникальный вклад в развитие мировой науки и в историю России. Он также был видным государственным деятелем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила 2 марта руководитель фракции КПРФ в петербургском законодательном собрании Ольга Ходунова.

Ioffe.ru Жорес Алферов (фото ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН)

Выдающийся российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике скончался в ночь на 2 марта в Петербурге на 89-м году жизни в результате острой сердечно-легочной недостаточности.

«Это невосполнимая утрата для нашей науки, для нашей страны и для нашей партии», — сказала Ходунова. Напомним, Алферов являлся членом КПРФ и неоднократно избирался от нее в Государственную думу.

Ходунова отметила, что Алферов был единственным нобелевским лауреатом, жившим на территории Российской Федерации. Нобелевскую премию по физике Алферов получил в 2000 году за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.

«Это был патриот, безусловно, советский человек, поэтому мы скорбим, душа разрывается от этой потери. Думаю, он многое сделал для науки в международном масштабе. Даже тот факт, что мы по телефону с вами разговариваем — это тоже его заслуга. После себя он оставил замечательный учебный комплекс, который доводит молодежь от школьной скамьи до научных открытий. Это уникальный опыт в России, и вклад его уникален. Но он был и государственный деятель. Так что это огромная утрата для нашей страны и всего человечества», — заявила Ольга Ходунова.

С 2003 года Жорес Алферов возглавлял Санкт-Петербургский физико-технический научно-образовательный центр. Кроме того, из средств Нобелевской премии он учредил Фонд поддержки образования и науки для поддержки талантливой учащейся молодёжи, содействия её профессиональному росту, поощрения творческой активности в проведении научных исследований в приоритетных областях науки.

Одна из его последних публикаций — книга «Власть без мозгов. Кому мешают академики» — была издана в 2013 году.

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Заслуги Жореса Алферова в том научном направлении, которым он занимался, являются «потрясающими». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых Андрей Тимковский. «Таких людей в мире можно пересчитать, наверное, на пальцах одной руки», — заметил эксперт.