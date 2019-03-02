Калуга, 2 марта, 2019, 17:32 — ИА Регнум. В Калужском Доме музыки сегодня, 2 марта, состоялся областной концерт-конкурс исполнителей романса «Парад солистов».

Фото Сергея Лялякина. Выступление вокалистов заворожил зрительный зал.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры, основной целью конкурса является сохранение и развитие жанра русского романса, выявление и поддержка талантливых исполнителей, содействие росту исполнительской культуры и мастерства солистов, пополнение репертуара вокалистов новыми сочинениями.

В концерте приняли участие вокалисты-любители: солисты, вокальные дуэты и трио культурно-досуговых учреждений области, а также студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры. На концерте прозвучали наиболее яркие произведения в жанре классического, городского, салонного, бытового, цыганского романсов, в том числе современного и авторского романса.

Лауреатами I степени конкурса стали представительница Ферзикова Оксана Кривова, Александр Подшивалов и Антон Чухрий (Калуга), а всего лауреатами жюри назвало девять конкурсантов.

Напомним, калужский областной конкурс исполнителей романса ведет свое начало с 90-х годов. В разные годы конкурс имел разные названия — «Романса голос осенний», «Романсиада» и «Парад солистов». Это многогранный, искренний и духовный жанр. Он является уникальной школой, прививающий музыкальный вкус и навыки вокального искусства. На сегодняшний день все больше исполнителей-вокалистов из муниципальных образований региона пополняют свой репертуар классическими и современными романсами, выступая на районных, городских и областных концертных площадках.

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