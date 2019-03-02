Воткинск, Удмуртия, 2 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате схода большой массы снега на торговые палатки в городе Воткинске в Удмуртии. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Информация о сходе большой массы снега поступила в региональное ГУ МЧС в 12:56 мск. Большая снежная глыба сошла со здания на торговые палатки, которые располагаются на территории городского рынка. Под снежными завалами оказались погребены два человека.

Спасатели прибыли на место происшествия через четыре минуты. К работам по спасению погребённых людей были привлечены 43 человека личного состава и 15 единиц техники.

Люди были благополучно извлечены из снежной ловушки и госпитализированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух женщинах, пострадавших в результате сошествия наледи с крыши дома в Саратове. Женщины были госпитализированы с травмами. По инциденту проводится проверка.