Анкара, 2 марта, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Турция планирует в ближайшее время подписать соглашение о свободной торговле с Украиной. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Gov.ua Павел Климкин и Мевлют Чавушоглу

«С Украиной… переговоры находятся на последнем этапе, — сказал Чавушоглу. — Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, будет подписано в ближайшее время».

Глава МИД Турции также добавил, что официальная Анкара ведет переговоры еще с 16 странами по этому вопросу.

Напомним, 12 января президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Турция продаст украинской армии 12 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.

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