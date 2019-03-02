Златоуст, Челябинская область, 2 марта, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Инициативная группа общественного движения «Златоуст без яда» составила резолюцию, в которой они потребовали от администрации города отказаться от любых планов по размещению вредных и ядовитых производств на территории городского округа. Речь идет о планах по строительству кремниевого завода в городской черте Златоуста группой компаний «Титан» и компанией «Силарус», сообщает ИА «Росбалт».

ИА «Росбалт» «Златоуст без яда»: жители митингуют против завода по производству кремния

Резолюцию поддержали более двух тысяч жителей, вышедших на митинг сегодня, 2 марта. Акцию протеста уже назвали одной из самых массовых за всю историю Златоуста, отмечает издание. Резолюцию активисты намерены направить в администрацию президента РФ, губернатору Челябинской области, в региональное правительство и администрацию Златоустовского городского округа. В ней активисты потребовали от администрации города отказаться от планов по размещению вредных и ядовитых производств на территории городского округа. Общественники призвали правительство Челябинской области вести грамотную инвестиционную политику в рамках экологической безопасности.

По данным ИА «Росбалт», в общественное движение «Златоуст без яда» вошли представители общественности, бизнеса, депутаты, и рядовые жители. Организаторами выступили представители инициативной группы Салават Суяргулов и Фархад Устаков. Издание напоминает, что ранее златоустовцы уже высказывались против открытия вредного кремниевого производства. Горожане, организаторы митинга и активисты движения «Златоуст без яда» собрали более 15 тысяч подписей против строительства завода. Под давлением населения городская администрация отменила слушания по поводу перевода земель в категорию промышленного пользования, где планируется развернуть производство. Однако официального отказа от властей региона и города так и не последовало, что и заставило жителей выйти на митинг. Активисты ссылаются на данные экспертов, свидетельствующих что производство кремния токсично, в выбросах при производстве содержится 18 компонентов от I до IV степени опасности. От аналогичных проектов ГК «Титан» уже давно отказались такие города как Омск, Новоуральск и Абакан, отмечают активисты.

Обещанные в связи с открытием кремниевого производства 250 рабочих мест, по мнению митингующих, не исправят ситуацию с безработицей в 170-тысячном Златоустовском городском округе.

Во время митинга председатель общественного экологического совета Златоустовского городского округа Георгий Чернецов заявил: «Я вижу будущее нашего города в развитии культуры и туризма. Не за трубами и ядовитой пылью кремниевого завода в Златоуст будут ехать гости из других регионов и иностранцы. Планы по строительству ядовитого кремниевого завода противоречат концепции развития туристско-рекреационного кластера «Златоуст — столица мастеров Южного Урала».

Эмоционально высказались и сами жители. Наталия Васинева заявила, что «Силарус» скрывает полный технологический процесс планируемого производства: «Почему огромное токсическое предприятие должно соседствовать с жителями? Мы, златоустовцы, не готовы платить своим здоровьем и жизнями наших детей, дышать ядовитыми выбросами кремниевого завода и жить среди куч химических отходов!».

Городскую администрацию на митинге представлял действующий мэр Златоуста Вячеслав Жилин, однако «его освистали за невнятную позицию по отношению к такому строительству», пишет «Росбалт». Как отмечают активисты, резолюция, в которой они призывают администрацию города и правительство Челябинской области вести грамотную инвестиционную политику в рамках экологической безопасности, а также концепции развития туристско-рекреационного кластера «Златоуст — столица мастеров Южного Урала», будет направлена в администрацию президента РФ, губернатору Челябинской области, в региональное правительство, администрацию Златоустовского городского округа.