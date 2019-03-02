Футбольный матч «Урал» — «Зенит»: фоторепортаж
Екатеринбург, 2 марта, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 2 марта, прошёл футбольный матч между местной командой «Урал» и командой «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра проходила в рамках 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сердар Азмун
Алексей Колчин ИА REGNUM
Артем Дзюба
Алексей Колчин ИА REGNUM
Дмитрий Парфенов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики
Футболисты встретились на Центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург Арена». В ходе напряжённой игры «Зенит» победил со счётом 1:0.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Птем Дзюба и Сергей Брызгалов
Алексей Колчин ИА REGNUM
Роберт Мак и Юрий Бавин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Трибуны заполнены
Единственный гол забил 24-летний нападающий Сердар Амзун (Иран). Для него за время чемпионата этот гол оказался первым в составе «Зенита».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Себастьян Дриусси и Сердар Азмун