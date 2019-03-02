Екатеринбург, 2 марта, 2019, 16:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сегодня, 2 марта, прошёл футбольный матч между местной командой «Урал» и командой «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра проходила в рамках 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сердар Азмун

Алексей Колчин ИА REGNUM Артем Дзюба

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Парфенов

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики

Футболисты встретились на Центральном стадионе, также известном как «Екатеринбург Арена». В ходе напряжённой игры «Зенит» победил со счётом 1:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Птем Дзюба и Сергей Брызгалов

Алексей Колчин ИА REGNUM Роберт Мак и Юрий Бавин

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуны заполнены

Единственный гол забил 24-летний нападающий Сердар Амзун (Иран). Для него за время чемпионата этот гол оказался первым в составе «Зенита».