Калуга, 2 марта, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Торжественное открытие нового корпуса средней общеобразовательной школы № 2 состоялась в посёлке Бабынино Калужской области. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Новый корпус школы в посёлке Бабынино

По данным ведомства, в 2018 году, в рамках госпрограммы «Развитие образования в Калужской области», была проведена реконструкция бывшего здания профессионального лицея. Оно стало вторым корпусом средней школы, которая давно нуждалась в новых площадях.

В новом здании на 325 мест будут обучаться школьники с 5 по 11 класс. Здесь также оборудован стрелковый тир и автодром, на котором ребят будут обучать навыкам вождения автомобиля и изучать правила дорожного движения. Оборудованные на территории школы гаражные боксы значительно улучшат условия эксплуатации и сохранности школьных автобусов муниципалитета, стоянку для которых ранее приходилось арендовать в других местах.

В основном здании планируется оставить для обучения начальную школу, а также разместить вновь созданные дошкольные группы детского сада «Улыбка». Принятые меры также позволят перевести образовательное учреждение на односменный режим обучения.

На реконструкцию здания было выделено свыше 130 млн 145 тыс. рублей из областного и местного бюджетов. Свыше 30 млн рублей израсходовано на приобретение учебного оборудования.

В 2018 году в Калужской области была сдана в эксплуатацию новая школа в миниполисе «Веснушки» Калуги. В 2019 году откроют двери новые школы на 1000 мест каждая на улице 65 лет Победы в областном центре и в 55-м микрорайоне Обнинска. В период до 2025 года в рамках реализации национального проекта «Образование» в регионе планируется создать 14 356 новых мест, построить 17 школ и 7 пристроек в Калуге и Обнинске, а также Боровском, Дзержинском, Жуковском, Износковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском и Хвастовичском райнах. На это планируется израсходовать 1,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 0,6 млрд рублей.

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