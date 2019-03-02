Вашингтон, 2 марта, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Американская компания Tesla не получит прибыли в первом квартале 2019 года, заявил соучредитель компании Илон Маск журналистам на телеконференции. Об этом сообщает Electrek.

Michelle Andonian Илон Маск

Маск отметил, что в марте компании предстоит погасить крупный кредит, также Tesla предстоят затраты, связанные с закрытием салонов и переходом на онлайн-продажи.

«Учитывая всё, что происходит в первом квартале, количество разовых затрат, а также проблемы с доставкой электромобилей в Европу и Китай, мы не ожидаем прибыли в этот период. Мы считаем, что прибыльным может стать второй квартал», — добавил соучредитель Tesla.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта в пресс-службе Tesla заявили, что компания намерена закрыть сеть собственных автосалонов и перевести все продажи в онлайн. В компании ожидают, что это позволит снизить стоимость электромобилей для покупателей.