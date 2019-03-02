Абуджа, 2 марта, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Более 50 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва нефтепровода в южной части Нигерии. Об этом 2 марта сообщает агентство Associated Press (AP).

Luc Viatour Взрыв

Взрыв, по информации агентства, произошёл 1 марта. В результате взрыва возникла массовая давка.

Прорыв нефтепровода привёл к разливу нефти в штате Байельса. Сильно загрязнена дельта реки Нигер.

Магистральная линия нефтепровода обслуживается компанией Aiteo Group, которая базируется в в Порт-Харкорт. Нефть по трубопроводу доставляется в Бонни к экспортному терминалу. Компания Aiteo официальных комментариев в связи с произошедшим не давала. Информации о том, был ли перекрыт нефтепровод, нет.

Отмечается, что нефтяные компании Нигерии причиной большинства разливов нефти называют диверсии, кражи и незаконную переработку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыветрубопровода в мексиканском штате Идальго, в результате которого погибли уже 125 человек. Взрыв прогремел, когда десятки людей занимались хищением топлива из незаконной врезки в трубопроводе.