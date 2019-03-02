Цумадинский район, Дагестан, 2 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Погорельцы из села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана своевременно получат все полагающиеся им выплаты. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе и с привлечением спонсоров. Об этом в ходе визита на место происшествия заявил глава республики Владимир Васильев, сообщила ИА REGNUM 2 марта его пресс-служба.

Пресс-служба Цумадинского района Глава Дагестана прибыл в район пожара

Отмечается, что руководитель региона поручил всем ответственным структурам принять меры по устранению последствий пожара и «работать до того момента, чтобы даже пара и дыма не было» в селе. Васильев также призвал обойти все дворы, поговорить с каждым жителем и выяснить причину пожара. Он побеседовал с активом района и погорельцами.

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Напомним, крупный пожар в селе Тисси-Ахитли произошёл вечером 1 марта, примерно в 21:00, и был ликвидирован лишь в 01:35 2 марта. Огонь полностью уничтожил 11 хозяйств, частично пострадали в огне ещё шесть. Без крыши над головой остались 64 человека, в том числе семеро детей. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Семьям, чьё имущество полностью сгорело, уже обещана первоочередная финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей, частично утратившие имущество получат по 50 тысяч рублей. Также по пять тысяч рублей в качестве единовременной помощи выплатят каждому погорельцу, но не более 25 тысяч рублей на семью.