Красноярск, 2 марта, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Специальные наушники, надев которые можно будет слушать профессионального комментатора, получат зрители соревнований по керлингу на Универсиаде в Красноярске, сообщает 2 марта со ссылкой на пресс-службу Универсиады «Матч ТВ».

Clément Bucco-Lechat Керлинг

Как сообщает пресс-служба, это сделано для того, чтобы зрители, которые не очень разбираются в керлинге, смогли лучше узнать об этом виде спорта, так как согласно правилам, во время матча необходимо соблюдать полную тишину. Наушники можно будет получить перед каждой сессией соревнований по керлингу.

Отметим, матчи кругового этапа среди мужских и женских сборных по керлингу пройдут с 3 по 8 марта и две лучшие команды выйдут по их завершении в полуфинал. За выход во второй полуфинал сыграют сборные занявшие с 3 по 6 места.