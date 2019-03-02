Цумадинский район, Дагестан, 2 марта, 2019, 14:15 — ИА Регнум. В дагестанском селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, где произошёл крупный пожар, дежурят медики и психологи. Для погорельцев, лишившихся крова, развёрнута бесплатная юридическая консультация, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Дагестана Устранение огня

Для погорельцев были организованы пункты временного размещения на базе местной школы и мечети со спальными местами и горячей едой. Однако все они предпочли поселиться у своих родственников, проживающих в селе или в соседних населённых пунктах.

Напомним, в результате пожара в селе Тисси-Ахитли, который начался накануне примерно в 21:00, пострадали 17 хозяйств. Шесть из них сгорели частично, остальные 11 — полностью. Жертв и пострадавших среди людей удалось избежать. Пожар усилиями подразделений МЧС республики и около 1000−1200 добровольцев удалось потушить лишь спустя пять с половиной часов.

Без крова остались 64 человека, в том числе и семь детей. Полностью утратившие своё имущество семьи получат первоочередную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей, частично утратившие — по 50 тысяч рублей. Также пострадавшим в соответствии с законом выделят единовременную помощь в размере 5 тысяч рублей на человека, но не более 25 тысяч рублей на семью.