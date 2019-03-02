Киев, 2 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, который собирается переизбираться на второй срок, в преддверии президентских выборов в стране заявил, что решил повысить зарплату украинским военным, проходящим службу в Донбассе. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Сообщается, что денежное довольствие военнослужащих, которые несут службу в составе украинских оккупационных войск в Донбассе, будет увеличено с 1 апреля текущего года.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с 1 апреля я приказываю денежное обеспечение — доплату на первой линии — поднять на 2 тыс. гривен. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. гривен для каждого военнослужащего», — сказано в заявлении Порошенко.

Также президент отметил, что доплата за выполнение боевых задач на второй линии в Донбассе (ближнее тыловое обеспечение) должна быть повышена на 1 тыс. гривен и её минимальный уровень должен быть доведен до 5,5 тыс. гривен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко является одним из 42 кандидатов в президенты Украины. Выборы главы государства пройдут 31 марта.