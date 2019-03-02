Псков, 2 марта, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Пассажирские авиарейсы из Пскова в Сочи начнут обслуживаться с 4 мая 2019 года по субботам, с 4 июня 2019 года — дважды в неделю: по субботам и вторникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

User 699 Аэропорт Пскова

Вылет из Пскова по субботам — в 19:05, по вторникам — в 19:15, из Сочи — по вторникам и субботам в 15:25.

Авиаперевозки из Пскова в Сочи будут субсидириваться из бюджета Псковской области: на эти цели в 2019 году в нём заложено 30 млн рублей.

Напомним, региональными властями также обсуждается возможность продления существующего рейса Псков — Москва до Краснодара. Авиарейсы в Москву из Пскова станут ежедневными с 1 мая 2019 года. Рейсы выполняет ростовская авиакомпания «Азимут».

Читайте также: Авиарейсы из Пскова в Москву с мая станут ежедневными