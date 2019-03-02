Новосибирск, 2 июля, 2020, 09:09 — ИА Регнум. Результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ подтверждают существование консервативного большинства, которое лояльно власти. Так считает новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Ближайшее время покажет, станут ли реальностью «консервативный» либо «социальный» поворот (или их комбинация) в российской политике. Очевидно, что возможности для управления процессом предполагаемого политического транзита со стороны действующей власти возросли. То, как эти возможности будут использованы — покажут ближайшие несколько лет», — отметил и Бирюков.

Напомним, что в голосовании приняли участие более 1 млн 34 тысяч новосибирцев. Согласно предварительным данным, за внесение поправок проголосовали 67,58% избирателей Новосибирской области, против — 31,3%.

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