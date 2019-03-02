Красноярск, 2 марта, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Российский Дед Мороз приехал в Красноярск, где сегодня, 2 марта, стартует XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года.

Скриншот со страницы группы «Российский Дед Мороз». Vk.com Дед Мороз приехал на Универсиаду в Красноярск

Пять лет назад Дед Мороз встречал гостей, спортсменов и болельщиков на Олимпиаде в Сочи, а в марте 2019 года — приветствует студентов-спортсменов в Красноярске.

По признанию главного волшебника страны, он очень рад вновь оказаться в центре мирового спортивного события. Он планирует познакомиться с объектами Универсиады, побывать на некоторых мероприятиях.

«Главная черта русского народа — гостеприимство и радушие. Я уверен, что это почувствуют все гости и участники Универсиады, и наша страна станет уютным домом для каждого», — отметил Дед Мороз. Его слова приводит сайт «Дом Деда Мороза».

Волшебник примет участие в церемонии приветствия в Деревне Универсиады, посмотрит церемонию открытия, побывает на шоу экстремальных видов спорта, а также на других мероприятиях.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.